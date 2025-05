Emanuele Orsini propone un piano industriale straordinario per l' Italia

Emanuele Orsini, leader di Confindustria, lancia un appello per un "piano industriale straordinario per l'Italia" durante l'assemblea annuale. Sottolinea l'importanza di una collaborazione collettiva tra industria, servizi, istituzioni e forze politiche, per affrontare le sfide economiche attuali e rilanciare il paese verso una nuova stagione di crescita e innovazione.

"Bisogna lavorare tutti insieme - industria e servizi, istituzioni e partiti, di maggioranza e di opposizione, forze sociali e sindacati - ad un vero 'piano industriale straordinario per l'Italia' ". Il leader degli industriali, Emanuele Orsini, lo chiede dall'assemblea annuale di Confindustria, quest'anno a Bologna, dove intervengono la premier Giorgia Meloni e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. "Pensiamo - spiega - ad un sostegno agli investimenti di 8 miliardi di euro l'anno per i prossimi 3 anni. Ancora meglio se avessimo un orizzonte temporale di 5 anni". "Dobbiamo darci un obiettivo di crescita ambizioso - dice -: raggiungere almeno il 2% di crescita del Pil nel prossimo triennio, da consolidare e aumentare nel tempo"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Emanuele Orsini propone un piano industriale straordinario per l'Italia

