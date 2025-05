Emanuele Orsini | nuovo patto tra politica e sindacati per un' Italia più forte

Durante l'assemblea annuale di Confindustria, Emanuele Orsini ha lanciato un appello per un nuovo patto tra politica e sindacati, sottolineando l'importanza di strumenti innovativi per affrontare le sfide attuali. Mentre l'Italia si prepara a costruire un futuro più solido, Orsini invita tutte le parti sociali a collaborare per unire le forze in un obiettivo comune: un'Italia più forte e competitiva.

"Per un mondo nuovo servono strumenti nuovi e un patto nuovo tra tutti noi. Tra forze politiche e sociali". Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, si rivolge a Governo, politica e sindacati, dall'assemblea annuale degli industriali, sottolineando: "Abbiamo dimostrato di avere la capacità di superare momenti difficili affrontandoli tutti insieme. Guardando all'interesse comune". E dice: "Adesso è giunto il tempo della responsabilità, del coraggio, della determinazione. Per un'Europa più forte. E per un'Italia ancora più grande"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Emanuele Orsini: nuovo patto tra politica e sindacati per un'Italia più forte

