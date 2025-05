Elisabetta Cocciaretto | Sono stata molto male è un anno complicato ma mi sto ritrovando

Elisabetta Cocciaretto, dopo un anno difficile, torna a brillare al Roland Garros, superando il primo turno per il terzo anno consecutivo. La tennista italiana ha dominato l'americana Taylor Townsend con un convincente 6-3 6-2. Ora, l'azzurra mira a ripetere l'ottimo risultato degli ottavi di finale ottenuto lo scorso anno, ma dovrà affrontare nuove sfide nel suo cammino.

Per il terzo anno consecutivo Elisabetta Cocciaretto supera il primo turno al Roland Garros, battendo nettamente l'americana Taylor Townsend per 6-3 6-2 e restando in corsa per il difficile obiettivo di ripetere gli ottavi di finale raggiunti dodici mesi fa nello Slam parigino. L'azzurra dovrà però alzare l'asticella già nel prossimo match contro la n.20 del seeding Ekaterina Alexandrova, che ha travolto ieri sera Lucia Bronzetti. " Ho fatto fatica magari un po' in risposta, perché non è facile adattarsi al suo servizio. Serve molto bene, tira forte ed è un po' atipica. Sicuramente mi piacciono molto queste condizioni: giocare la sera con un campo un po' più lento, stando vicina alla linea di fondo e contrattaccando gioco meglio...