Elisabetta Canalis il bikini color crema sancisce l’inizio dell’estate 2025

Elisabetta Canalis segna l'inizio dell'estate 2025 indossando un bikini color crema, attirando l'attenzione nonostante le recenti ondate di mal tempo. Con i primi scatti delle celebrities al mare, il desiderio di sole e vacanze si fa sempre più forte, anticipando le tendenze della stagione estiva. Scopriamo come queste icone dello stile stanno già ispirando i look estivi.

L'indizio di come l'estate sia insospettabilmente vicina, malgrado le continue ondate di mal tempo a ritardarne l'arrivo? I primi scatti delle celebrities in bikini ovviamente, le quali sanno esattamente come approfittare delle poche, fortunate giornate di sole: anticipandoci quelle che saranno le maggiori tendenze in fatto di costumi per la bella stagione 2025. Ad avere un talento particolare in questo è sicuramente Elisabetta Canalis, comparsa più volte in due pezzi – e forma a dir poco smagliante – sui suoi canali social.

