Elio | Il nuovo trailer del film d’animazione Disney Pixar

Disney ha svelato il nuovo trailer di "Elio", l'atteso film d'animazione della Pixar, in uscita nelle sale il 20 giugno 2025 (18 giugno in Italia). Questo straordinario progetto promette di incantare il pubblico con la sua storia unica e l'animazione mozzafiato, consolidando ulteriormente la reputazione della Disney/Pixar nel mondo del cinema d'animazione. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova avventura!

Disney ha presentato il nuovo trailer di Elio, l'ennesimo film d'animazione targato Pixar Animation Studios. In arrivo nelle sale a partire dal 20 giugno 2025 (in Italia già dal 18 giugno), il nuovo sicuro capolavoro d'animazione DisneyPixar si è mostrato una volta ancora quest'oggi al popolo della rete attraverso un nuovo trailer ricco di colori, emozioni e tanto divertimento. Come oramai noto, Elio porterà al cinema la bizzarra avventura spaziale del giovane protagonista che dà il nome al film. Elio sarà doppiato in originale da Yonas Kibreab, mentre tra gli altri doppiatori originali sono presenti la recente vincitrice del premio Oscar® Zoe Saldaña e Remy Edgerly...

Elio | Official Trailer