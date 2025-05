Elezioni Taranto si val al ballottaggio tra Piero Bitetti e Francesco Tacente

Il prossimo sindaco di Taranto sarà scelto al ballottaggio dell'8 e 9 giugno, dove si sfideranno Piero Bitetti, sostenuto dal centrosinistra, e Francesco Tacente, supportato da una coalizione di liste civiche. Questa competizione segna un momento cruciale per la città, con candidati pronti a presentare le loro visioni per il futuro di Taranto.

Il nome del prossimo sindaco di Taranto si deciderà al ballottaggio l?8 e il 9 giugno tra Piero Bitetti (centrosinistra) e Francesco Tacente (coalizione con liste civiche e supportato da... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Elezioni Taranto, si val al ballottaggio tra Piero Bitetti e Francesco Tacente

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Centrosinistra prende Genova e tiene Ravenna.Matera e Taranto al ballottaggio - Genova, Salis: Dedico la vittoria a mio padre; Elezioni amministrative, Salis vince a Genova, Barattoni a Ravenna. Schlein: 'La destra guarda i sondaggi, noi vinciamo'. Taranto e Matera al ballottaggio - DIRETTA; Elezioni amministrative in Puglia: bene il centrosinistra a Taranto. I risultati live; Comunali, Genova e Ravenna al centrosinistra. Ballottaggio a Taranto e Matera. 🔗Cosa riportano altre fonti

Risultati elezioni Taranto 2025 in tempo reale: segui lo spoglio. È ballottaggio, exploit 5 Stelle - Centrosinistra avanti nei primi exit poll, ma il ballottaggio sembra inevitabile. Sei candidati in lizza: Luca Lazzàro, Francesco Tacente, Pietro Bitetti, Annagrazia Angolano, Mirko Di Bello e Mario C ... 🔗Secondo quotidiano.net

Chi ha vinto alle elezioni comunali 2025: i risultati, i voti per partito e chi va al ballottaggio - Le elezioni comunali 2025 si sono concluse, nelle principali città italiane ci sono i risultati definitivi. Il centrosinistra ha vinto a Genova con Silvia Salis e a Ravenna con Alessandro Barattoni. A ... 🔗Si legge su fanpage.it

Comunali, Genova e Ravenna al campo largo. Taranto e Matera al ballottaggio - A Genova Silvia Salis strappa la città al centrodestra, riconferma a Ravenna con Alessandro Barattoni. A Taranto avanti il centrosinistra, a Matera l'ex Pd candidato di una coalizione civica ... 🔗Si legge su msn.com