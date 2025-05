Elezioni Taranto si va al ballottaggio tra Piero Bitetti e Francesco Tacente

L'8 e il 9 giugno, Taranto si prepara a un'importante sfida al ballottaggio per scegliere il prossimo sindaco. I candidati in lizza sono Piero Bitetti del centrosinistra e Francesco Tacente, sostenuto da una coalizione di liste civiche. La competizione promette di essere accesa, con entrambe le parti pronte a mobilitare i propri elettori per conquistare la guida della città.

