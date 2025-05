Elezioni regionali in Toscana | Fdi | Candidato sarà Tomasi con lui il centrodestra vincerà

Le elezioni regionali in Toscana si avvicinano e il centrodestra si prepara a sostenere Alessandro Tomasi come candidato di Fratelli d'Italia. Il coordinatore Petrucci si mostra fiducioso nel successo di Tomasi, sottolineando i suoi successi come sindaco di Pistoia. Con l'auspicio di novità imminenti, la coalizione punta a conquistare la regione, forte dell'esperienza e delle vittorie del suo candidato.

Petrucci: "Il candidato del centrodestra è Alessandro Tomasi, non c'è dubbio. Mi auguro che ci saranno delle novità a breve, se non brevissimo. Alessandro ha già fatto bene come sindaco di Pistoia, vinto due volte in una città difficile e importante e ci metterà nelle condizioni di poter vincere anche la Regione Toscana"

