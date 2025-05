Elezioni Pignataro Cuccaro recordman di preferenze Bonacci la donna più votata | TUTTI I VOTI E GLI ELETTI

Il nuovo consiglio comunale di Pignataro Maggiore prende forma dopo le recenti elezioni, con Giovan Giuseppe Palumbo riconfermato sindaco dopo 25 anni. I risultati evidenziano record di preferenze per Cuccaro e Bonacci, la donna più votata, insieme a otto consiglieri di maggioranza e quattro di opposizione. Scopri i dettagli sui voti e sui neoeletti che plasmeranno il futuro della comunità.

Otto consiglieri in maggioranza e 4 all’opposizione. Prende forma il nuovo consiglio comunale di Pignataro Maggiore dopo le elezioni che si sono concluse ieri con la netta vittoria di Giovan Giuseppe Palumbo che torna a indossare la fascia tricolore 25 anni dopo l’ultima volta. Nella lista... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Elezioni Pignataro. Cuccaro recordman di preferenze, Bonacci la donna più votata | TUTTI I VOTI E GLI ELETTI

Approfondimenti da altre fonti

Elezioni comunali 2025 a Pignataro Maggiore: i candidati, le liste e come si vota - Elezioni comunali 2025 in Campania, in provincia di Caserta si andrà al voto in 2 comuni: Lusciano e Pignataro Maggiore. Saranno 18236 le persone che andranno al voto: 13182 a Lusciano ... 🔗Da ilmattino.it