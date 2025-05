Elezioni in Campania | Giugliano e Capaccio Paestum i sindaci vanno al centrosinistra

Le recenti elezioni in Campania hanno visto il centrosinistra prevalere a Giugliano e Capaccio Paestum, segnando un cambiamento significativo. Con quindici Comuni al voto e 244.129 elettori, la regione ha registrato un calo del 9% nell'affluenza, evidenziando una crescente disaffezione alle urne, soprattutto nelle province di Napoli e Salerno. Solo uno dei Comuni ha scelto una diversa leadership.

