Elezioni comunali Elly Schlein | Uniti si vince Giorgia Meloni deve preoccuparsi

«Uniti si vince. Fossi in Giorgia Meloni comincerei a preoccuparmi, è il sintomo che qualcosa nel suo rapporto con il Paese si è rotto». In un'intervista a Repubblica la segretaria del Pd Elly Schlein celebra così il buon risultato del centrosinistra alle elezioni comunali 2025. «La cosa ormai è chiara. Il centrodestra esulta per i sondaggi, noi però vinciamo le elezioni. Essere testardamente unitari non è una tesi o un dibattito politologico ma un dato oggettivo: solo così si può battere la destra. Ne siamo talmente convinti che proseguiremo in questa direzione, cercando di porre al centro le tante cose che ci uniscono, facendo sintesi dei diversi punti di vista, che pure ci sono...