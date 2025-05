Elezioni comunali 2025 il centrosinistra esulta a Genova e Ravenna Schlein | Uniti vinciamo

Il centrosinistra celebra un'importante affermazione alle elezioni comunali del 2025, conquistando Genova dopo un decennio di governo della destra e mantenendo Ravenna. Vittoria al primo turno anche ad Assisi, mentre a Taranto e Matera si attende il ballottaggio, con la coalizione progressista in vantaggio nonostante le divisioni interne, accentuate dalla presenza del M5S. La segretaria Elly Schlein sottolinea: "Uniti vinciamo".

Il centrosinistra strappa Genova alla destra (dopo dieci anni), tiene Ravenna e vince ad Assisi al primo turno, mentre a Taranto e Matera si deciderà tutto al ballottaggio. Anche in questo caso la coalizione progressista è davanti, ma paga le divisioni interne, con il M5S che ha scelto in entrambe le città un proprio candidato. Questi i risultati delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025. In ogni caso, Schlein e compagni esultano. La leader dem, a risultati acquisiti, sente Silvia Salis, neo sindaca di Genova, e Alessandro Barattoni, che succede al dem Michele De Pascale a Ravenna, poi attacca: “Ormai è chiaro, il centrodestra esulta per i sondaggi, noi vinciamo le elezioni “... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Elezioni comunali 2025, il centrosinistra esulta a Genova e Ravenna. Schlein: “Uniti vinciamo”

