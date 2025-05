Elezioni amministrative nel Palermitano Montemaggiore Belsito e Prizzi hanno scelto il loro sindaco

Nei recenti ballottaggi delle elezioni amministrative nel palermitano, Luigi Maria Lucio Vallone è stato eletto sindaco di Prizzi con un netto 66,5% dei voti, battendo Antonina Comparetto. A Montemaggiore Belsito, Cosimo Gullo ha conquistato la vittoria. Questi risultati segnano un importante cambiamento politico per i comuni coinvolti, riflettendo le dinamiche elettorali della regione.

E' Luigi Maria Lucio Vallone il neo sindaco di Prizzi. E' stato eletto con il 66,5% dei voti (1.775). La sua sfidante Antonina Comparetto si è fermata al 33,50% delle preferenze (894). A Montemaggiore Belsito, l'altro comune palermitano che andava al voto, ha invece trionfato Cosimo Gullo. E'... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Elezioni amministrative nel Palermitano, Montemaggiore Belsito e Prizzi hanno scelto il loro sindaco

