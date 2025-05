Elezioni Amministrative Genova e Ravenna al centrosinistra

Il primo turno delle elezioni amministrative ha visto il centrosinistra trionfare in due importanti capoluoghi: Genova e Ravenna. Grazie ai candidati Silvia Salis e Alessandro Barattoni, le due città segnano un successo significativo per la coalizione. Nel contempo, Taranto e Matera hanno visto risultati diversi, evidenziando un panorama politico variegato e in evoluzione.

Il primo turno delle elezioni amministrative si chiude con il centrosinistra che incassa la vittoria in due dei quattro capoluoghi di provincia chiamati al voto. Il comuni di Genova e Ravenna sono infatti stati conquistati da Silvia Salis e Alessandro Barattoni, mentre a Taranto e Matera il colore della prossima amministrazione locale si deciderà solamente.

