Le recenti elezioni amministrative a Ceccano segnano un cambiamento significativo, con il centrosinistra che riconquista la guida della città dopo nove anni di dominio del centrodestra e una controversa bufera giudiziaria. La storica roccaforte del senatore Massimo Ruspandini, sostenitore del candidato Ugo di Pofi, ha visto un’inaspettata frattura nel panorama politico locale, ridefinendo le alleanze e i numeri nel consiglio comunale.

Dopo nove anni ed una bufera giudiziaria il centrosinistra torna alla guida di Ceccano, la popolosa cittadina confinante con Frosinone e roccaforte storica del Senatore Massimo Ruspandini noto esponente di Fratelli d'Italia che si è speso personalmente per il candidato sindaco Ugo di Pofi. I... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Elezioni amministrative a Ceccano, la roccaforte dell'On. Ruspandini torna al centrosinistra. I numeri e gli eletti

