Elezioni a Massafra ballottaggio tra Zaccaro e Fisicaro per eleggere il sindaco

A Massafra si avvicina il ballottaggio tra Giancarla Zaccaro e Emanuele Fisicaro, candidati rivali per la carica di sindaco. Dopo la prima tornata elettorale, i cittadini sono chiamati a esprimere nuovamente la loro preferenza per decidere chi guiderà la cittadina in provincia di Taranto. Le aspettative e le dinamiche politiche si infiammano in vista di questo fondamentale appuntamento.

