Elezioni a Lamezia Terme Bevilacqua Indipendenza | Giampaolo al 24% punto di riferimento politico locale e regionale

A Lamezia Terme, Giampaolo Bevilacqua si afferma come figura chiave nella scena politica locale e regionale, conquistando circa il 24% dei consensi. Nonostante le critiche di alcuni esponenti del centrodestra, Bevilacqua si prepara a un cruciale ballottaggio, consolidando la sua posizione di leader tra le forze politiche emergenti della città.

“A Lamezia, Giampaolo Bevilacqua – che, secondo un illustre consigliere regionale del centrodestra, sarebbe stato a capo di una coalizione di ‘scappati di casa’ – raggiunge circa il 24%, diventando non solo determinante per il prossimo ballottaggio ma imponendosi quale punto di riferimento dello scenario politico locale e regionale”. Lo afferma l’ex senatore Francesco Bevilacqua, esponente del movimento “Indipendenza”. “Siamo felici – aggiunge – di esserci schierati al suo fianco e di aver contribuito, seppur in piccola parte, a questo lusinghiero risultato”. Il commento arriva all’indomani del primo turno delle elezioni amministrative a Lamezia Terme, dove Giampaolo Bevilacqua ha ottenuto un risultato significativo, che lo colloca tra i protagonisti della scena politica cittadina in vista del ballottaggio... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it