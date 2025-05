Elezioni a Giugliano | gli uscenti non riconfermati e chi potrebbe avere ancora una chance

In vista delle elezioni a Giugliano, molti ex consiglieri e assessori non sono stati riconfermati, aprendo la strada a nuovi volti. Questo articolo analizza le conseguenze di queste esclusioni e le possibili candidature emergenti, esplorando chi potrebbe avere ancora una chance di prendere parte al governo della città .

Non sono stati riconfermati diversi uscenti tra consiglieri e assessori

