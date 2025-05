Elezioni a Capaccio | parlano gli sconfitti Corradino e Caramante Aliberti FI elogia Paolino

Dopo la vittoria di Gaetano Paolino alle elezioni comunali di Capaccio Paestum, gli sconfitti Simona Corradino e Caramante Aliberti commentano il loro esito. Corradino, con il 31% dei voti, si dice pronta a svolgere un ruolo di opposizione costruttiva. Il sostegno di Aliberti emerge in un contesto di analisi e riflessione sul futuro politico della città.

Dopo la vittoria di Gaetano Paolino alle elezioni comunali di Capaccio Paestum a parlare sono gli sconfitti. La prima a farlo è stata Simona Corradino che, al termine dello spoglio delle schede, si è posizionata seconda con un buon 31% di preferenze. “Un risultato importante, ora una opposizione... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Elezioni a Capaccio: parlano gli sconfitti Corradino e Caramante, Aliberti (FI) elogia Paolino

