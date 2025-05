Eletto il nuovo Cda Sasi | presidente è Nicola Scaricaciottoli FOTO

Il nuovo consiglio d'amministrazione della Sasi è stato eletto, con Nicola Scaricaciottoli, ex sindaco di Paglieta, alla presidenza. Dopo intense trattative che hanno portato a una lista unica di candidati provenienti sia dal centrodestra che dal centrosinistra, l'assemblea dei sindaci-soci ha preso la decisione, segnando una nuova fase per la società che gestisce i servizi pubblici nella regione.

Il nuovo presidente della Sasi è l'ex sindaco di Paglieta, Nicola Scaricaciottoli. Dopo lunghe trattative, che alla fine portano a una lista unica di candidati tra centrodestra e centrosinistra, l'assemblea dei sindaci-soci ha eletto il nuovo consiglio d'amministrazione della società del servizio... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Eletto il nuovo Cda Sasi: presidente è Nicola Scaricaciottoli [FOTO]

Approfondimenti da altre fonti

Basterebbe ai saluti: il 27 maggio assemblea dei sindaci-soci per eleggere il nuovo Cda Sasi; Nuovo Cda Sasi; Sasi, il presidente Basterebbe si congeda: In 9 anni tanti cambiamenti, lascio società moderna ed efficiente [VIDEO]. 🔗Cosa riportano altre fonti

Eletto il nuovo presidente della Sasi Spa: è Nicola Scaricaciottoli - Nella sede del Patto territoriale Sangro-Aventino, a Santa Maria Imbaro, eletto il nuovo presidente della Sasi Spa: è Nicola Scaricaciottoli ... 🔗Come scrive rete8.it

SASI: NUOVO PRESIDENTE EX SINDACO DI PAGLIETA SCARICACIOTTOLI, IN QUOTA CENTRODESTRA - CHIETI – E’ Nicola Scaricaciottoli il nuovo presidente della Sasi, la società gestisce il servizio idrico in circa 90 Comuni della Provincia di Chieti. Oggi, oltre all’elezione del nuovo presidente ch ... 🔗Riporta abruzzoweb.it

SASI: SIGISMONDI (FDI), “AUGURI DI BUON LAVORO A NUOVO PRESIDENTE SCARICACIOTTOLI” - L’AQUILA – “Desidero rivolgere i miei più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo presidente della Sasi, l’ingegnere Nicola Scaricaciottoli, e al nuovo Consiglio di amministrazione della società abruzz ... 🔗Da abruzzoweb.it

Sasi SpA, PD e UDC eleggono Domenico Scutti nuovo presidente CdA