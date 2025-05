El Bilal Touré torna all’Atalanta | lo Stoccarda non esercita il diritto di riscatto

El Bilal Touré fa ritorno all'Atalanta dopo una stagione in prestito allo Stoccarda, che ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Arrivato in Germania nell'agosto scorso, il giovane attaccante maliano non ha convinto il club tedesco, che ora deve affrontare la sua partenza. Le prossime mosse del giocatore e del club bergamasco saranno al centro dell'attenzione.

Dopo un anno di prestito allo Stoccarda, El Bilal Touré tornerà all'Atalanta: l'opzione di riscatto fissata a 18 milioni di euro in favore del club tedesco – più altri 4 milioni di potenziali bonus – non sarà esercitata. Il maliano era partito per la Germania ad agosto in prestito oneroso a quasi un milione di euro, ma anche in Bundesliga, così come la scorsa annata in Serie A, non è riuscito a tenere fede alle aspettative. La sua esperienza si chiude con 3 gol, di cui uno decisivo in Champions League contro la Juventus, la conquista della Coppa di Germania, ma soprattutto tanti, tantissimi giorni ai box per problemi fisici, dalla frattura del metatarso che lo ha tenuto fermo quasi quattro mesi tra novembre e febbraio al problema sempre al piede che gli ha fatto finire in anticipo la stagione all'inizio del mese di aprile.