Edizioni BD & J-POP Manga a Etna Comics 2025

Dal 30 maggio al 2 giugno 2025, Edizioni BD e J-POP Manga saranno protagoniste a Etna Comics, il festival del fumetto, manga, cinema e videogiochi più grande del sud Italia. Visitate lo stand C39 nel Padiglione C1 per scoprire tutte le novità e i titoli amati dai fan, in un evento imperdibile per gli appassionati del settore!

Dal 30 maggio al 2 giugno Edizioni BD & J-POP Manga volano in Sicilia per partecipare a Etna Comics, il più grande festival del sud Italia per appassionati di fumetto, manga, cinema e videogioco! Allo stand della casa editrice ( C39, Padiglione C1 ) sarà possibile trovare tutte le novità più amate del catalogo e diversi ospiti in firma. La special guest di questa edizione è il rapper e cantautore Anastasio con il nuovo progetto Le Macchine Non Possono Pregare, graphic novel realizzata insieme a Egidio Matinata e Davide Nota con i disegni di Arturo Lauria. In un mondo cyberpunk dominato da un tirannico Dio elettrico che tutto regola, vede e controlla, un ragazzo cerca una possibile rivolta spirituale...

