Ecco perché maggio è il mese dedicato alle rose

Maggio è il mese delle rose, simbolo di bellezza e passione, ma anche di sofferenza, rappresentata dalle spine. Questo fiore, da sempre celebrato nella letteratura italiana, incarna la complessità dell'esistenza. Con versi che ne esaltano l'incanto e la fragilità, le rose ci ricordano che la vita è un equilibrio tra gioia e dolore. Scopriamo insieme il significato e la storia di questo fiore straordinario.

Fra i fiori di maggio spicca la rosa, sempre accompagnata dalle spine, quasi a significare che la vita non risparmia sofferenze. Tanto decantata anche nella letteratura italiana fin dalle sue origini: "Rosa fresca aulentissima che appari in ver l’estate, le donne ti disiano, pulzelle et maritade" cantava Cielo D’Alcamo, per suggerire come le donne vorrebbero tanto assomigliare a lei. La rosa da sempre è stata il fiore delle grandi occasioni e per gli incontri amorosi e amicali. Le sacerdotesse romane indossavano ghirlande di rose bianche simbolo della purezza, camminando su tappeti di rose, e nella Roma repubblicana, una ghirlanda di rose era il massimo riconoscimento militare... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco perché maggio è il mese dedicato alle rose

