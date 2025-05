Ecco cosa prevede il pacchetto da 150 miliardi per la difesa europea Tutti i dettagli

Il Consiglio europeo ha dato il via al pacchetto Safe, un'iniziativa da 150 miliardi di euro destinata a potenziare la produzione di munizioni e armamenti nell'Unione Europea. Questo programma ambizioso rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento della difesa europea, affrontando le sfide contemporanee e garantendo una maggiore sicurezza per gli Stati membri. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo programma storico.

Il Consiglio europeo ha approvato oggi il pacchetto Safe (Support for ammunition and armaments production framework), aprendo ufficialmente la strada a uno dei più ambiziosi programmi di finanziamento per la difesa nella storia dell’Unione. Con un valore complessivo di 150 miliardi di euro in prestiti garantiti dalla Commissione, Safe è lo strumento con cui Bruxelles intende potenziare la produzione industriale europea, ridurre l’eterogeneità degli approvvigionamenti e dotare gli Stati membri delle capacità necessarie per far fronte alle attuali sfide geopolitiche. Il pacchetto si inserisce a sua volta nella cornice più ampia del programma Readiness 2030 (ex ReArm Europe), il piano con cui l’Unione vuole rendersi autonoma in materia di armamenti — anche in vista di un possibile ridimensionamento dell’impegno statunitense in Europa... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ecco cosa prevede il pacchetto da 150 miliardi per la difesa europea. Tutti i dettagli

