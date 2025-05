E’ senza il biglietto Aggredisce sul bus i controllori

Un passeggero sprovvisto di biglietto è stato protagonista di un'aggressione a bordo di un bus della Conerobus, sulla tratta Ancona-Chiaravalle. In cerca di riparo dal freddo, ha affrontato i controllori, dando vita a un episodio di tensione e violenza all'interno del mezzo pubblico. L'evento sottolinea le problematiche legate al trasporto pubblico e l'importanza dei controlli per garantire la sicurezza a bordo.

Faceva freddo e per non andare a piedi un passeggero era salito sul bus senza biglietto. Si era seduto a bordo di un mezzo della Conerobus, una tratta extraurbana che collega Ancona con Chiaravalle. Non aveva fatto i conti però con i controlli a bordo, disposti dall'azienda di trasporto pubblico per evitare proprio che i passeggeri possano viaggiare a scrocco a spese di Conerobus. Dopo poche fermate erano saliti a bordo cinque controllori. L'autobus era ancora all'interno del territorio comunale di Ancona. Era il 9 gennaio del 2020. "Biglietti prego", hanno chiesto i controllori ai passeggeri trovati a bordo...