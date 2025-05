È sempre Cartabianca | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 27 maggio su Rete 4

Stasera, 27 maggio 2025, torna su Rete 4 "È sempre Cartabianca", il programma condotto da Bianca Berlinguer. In questa puntata si discuteranno i temi più rilevanti dell'attualità, con ospiti speciali e approfondimenti sulle ultime notizie di cronaca e politica. Scopri le anticipazioni e gli ospiti di questa serata ricca di contenuti e dibattiti.

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 27 maggio 2025 su Rete 4. Questa sera, martedì 27 maggio 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 27 maggio 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 27 maggio su Rete 4

Approfondimenti da altre fonti

È sempre Cartabianca, stasera in tv: le anticipazioni e gli argomenti; È sempre Cartabianca stasera in tv martedì 20 maggio: le anticipazioni del programma di Bianca Berlinguer; È sempre Cartabianca, ospiti: anche l'ONU comincia a parlare di pulizia etnica a Gaza. Tutti i temi della puntata; È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 20 maggio su Rete 4. 🔗Cosa riportano altre fonti

È sempre Cartabianca, ospiti: quasi un quarto degli italiani è a rischio povertà o esclusione sociale. Tutti i temi della puntata - È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Mentre Donald Trump ha an ... 🔗Secondo affaritaliani.it

È sempre Cartabianca, stasera in tv: le anticipazioni e gli argomenti - La nuova puntata di "È sempre Cartabianca" va in onda martedì 27 maggio 2025, a partire dalle 21.20 su Rete 4. Le puntate del programma condotto da Bianca Berlinguer sono inoltre visibili - in live ... 🔗Lo riporta today.it

Belve, martedì 27 maggio con Mario Balotelli e Lunetta Savino - Le anticipazioni della puntata di Belve di martedì 27 maggio. Mario Balotelli tra gli ospiti di Francesca Fagnani; dopo di lui Lunetta Savino e Massimo Ferrero. 🔗Scrive gazzetta.it