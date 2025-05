E se il killer di Chiara Poggi non si fosse lavato le mani? L' ipotesi alternativa sul delitto di Garlasco

L'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco ha sollevato numerosi interrogativi e teorie alternative. Tra queste, spicca l'ipotesi secondo cui il presunto killer, Alberto Stasi, potrebbe non aver pulito il lavandino e il dispenser del sapone, gettando nuova luce sul delitto. Questo articolo esplora questa teoria e le sue implicazioni sull'analisi del caso.

Una teoria alternativa dell'omicidio di Garlasco sostiene che Stasi non avrebbe lavato il lavandino e il dispenser del sapone...

