è nata la scimpanzé jane la sua sottospecie è tra le più minacciate

Dopo l'arrivo di Tom nel dicembre 2023, il Safari Ravenna comunica la nascita di Jane, secondo esemplare di scimpanzé nato in un giardino zoologico italiano, appartenente a una delle sottospecie più minacciate in natura, quella verus, definita Western Chimpanzee (Pan troglodytes verus). Il nome scelto dal team del Safari Ravenna vuole rendere omaggio a Jane Goodall, etologa e antropologa conosciuta in tutto il mondo per i suoi studi pionieristici sugli scimpanzé in natura. Continua dunque il successo dell'ambizioso progetto 'Pan Italia' lanciato nel 2018 dal Parco ravennate, che ha riunito in una tavola rotonda gli zoo italiani detentori di scimpanzé per avviare una condivisione e un confronto su criteri di gestione all'avanguardia di questa specie...