È morto Giuliano Berretta il pioniere italiano delle telecomunicazioni satellitari

Giuliano Berretta, pioniere delle telecomunicazioni satellitari italiane, è scomparso nella notte del 26 maggio a Roma all'età di 84 anni. Riconosciuto a livello internazionale, Berretta ha contribuito in modo significativo all'evoluzione tecnologica delle comunicazioni via satellite in Europa, lasciando un'eredità duratura nel settore. La sua carriera, costellata di successi, ha influenzato profondamente il panorama delle telecomunicazioni contemporanee.

Nella notte del 26 maggio è scomparso a Roma, all’età di 84 anni, Giuliano Berretta, ingegnere e manager di fama internazionale, considerato uno dei grandi pionieri delle telecomunicazioni via satellite in Europa. La sua lunga carriera ha segnato tappe fondamentali nell’evoluzione tecnologica del... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - È morto Giuliano Berretta, il pioniere italiano delle telecomunicazioni satellitari

Su questo argomento da altre fonti

È morto Giuliano Berretta, il pioniere italiano delle telecomunicazioni satellitari - Si è spento a Roma all’età di 84 anni l’ingegnere padovano che ha guidato la trasformazione di Eutelsat e portato l’Europa nell’era della TV via satellite e del cinema digitale ... 🔗Si legge su padovaoggi.it