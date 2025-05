È lui lì nel torrente Tragedia in Italia | era scomparso da ore lo hanno ritrovato così

Una drammatica scoperta ha scosso la comunità di Salerno questa mattina, con il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo nel torrente Rumaccio. Le squadre di soccorso sono intervenute dopo la segnalazione di un cittadino, mentre si cerca di fare luce sulle circostanze della scomparsa, avvenuta nella serata precedente. La tragedia ha colpito profondamente la zona di via Paradiso di Pastena.

Un tragico ritrovamento ha scosso questa mattina la zona di via Paradiso di Pastena, a Salerno. Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato nel torrente Rumaccio dalle squadre di soccorso, allertate dopo una segnalazione arrivata da un privato cittadino. L’uomo risultava scomparso da ieri sera, quando la famiglia aveva denunciato la sua assenza alle autorità. A fare la macabra scoperta è stato il proprietario di un terreno adiacente al corso d’acqua, che ha immediatamente contattato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della Centrale di Salerno, che hanno provveduto a imbracare il corpo e portarlo fuori dal torrente... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “È lui, lì nel torrente”. Tragedia in Italia: era scomparso da ore, lo hanno ritrovato così

