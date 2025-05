È il solito assalto dalla Premier | Napoli scippato di un altro top player | Manna a caccia del sostituto

Il Napoli festeggia il secondo scudetto consecutivo, ma l’entusiasmo è offuscato da un nuovo assalto della Premier League, che strappa un altro top player dalla squadra. Con il mercato alle porte e incertezze sul futuro della rosa, il ds Manna è già al lavoro per trovare un degno sostituto. La vittoria si trasforma così in un momento di riflessione e strategia per il club partenopeo.

Nel giorno del secondo scudetto consecutivo, la festa si tinge anche di preoccupazione: il mercato incombe, e non tutto va come previsto. Il Napoli è di nuovo campione d'Italia. Lo scudetto numero quattro è arrivato all'ultima giornata grazie alla vittoria per 2-0 sul Cagliari, in un Maradona gremito come non mai. Un trionfo che certifica il dominio degli azzurri, capaci di mantenere la vetta nonostante una stagione più complicata e combattuta rispetto alla cavalcata del 2023. Il popolo partenopeo può esplodere di gioia, consapevole di essere davanti a un ciclo vincente che si sta consolidando...

