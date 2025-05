È il decreto della paura ma anche quello dell’abuso | parla il deputato M5s Colucci

Il "decreto della paura", così definito dal deputato M5S Alfonso Colucci, solleva interrogativi su misure che sembrano amplificare l'abuso di potere. Con una provocatoria riflessione sul peculato, Colucci mette in discussione la logica che distingue tra crimini commessi in spazi pubblici e quelli perpetrati negli uffici, evidenziando contraddizioni e conseguenze potenzialmente dannose per la società.

“Qualcuno mi può spiegare perché un peculato compiuto dal pubblico ufficiale sotto la pensilina di un tram o vicino a una stazione è più grave dello stesso peculato che egli compia nel suo ufficio pubblico?”. Sorride l’on. M5s Alfonso Colucci, mentre illustra il “decreto della paura”, ma è un sorriso amaro. Perché il provvedimento sul quale ieri il governo ha posto la fiducia è “un panpanalismo selettivo” (per dirlo da tecnico e Colucci è un tecnico), che tradotto per i comuni mortali significa “dura repressione del dissenso”. Onorevole, perché dice no al dl Sicurezza? “Perché libertà di parola e di manifestazione del pensiero vengono messe in grave crisi... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “È il decreto della paura, ma anche quello dell’abuso”: parla il deputato M5s, Colucci

