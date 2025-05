Duecento anni in due grande festa | Ci siamo separati solo una volta

Duecento anni di vita condivisa: Paolo e Paola Anzidei, gemelli inseparabili, festeggiano un traguardo straordinario. La loro storia, iniziata nel grembo materno, si celebra con una torta speciale, simbolo di un legame indissolubile. In questo articolo, esploreremo i momenti salienti della loro vita e l’importanza di una simbiosi che dura da un secolo.

Sulla torta, una grande crostata di frutta e crema, hanno voluto venissero messe le candeline che sommano le loro età: 200. Un’età divisa in due: cento anni per Paolo e cento per Paola Anzidei, che hanno sempre condiviso tutto, a partire dalla pancia della mamma. Gemelli e uniti per un secolo tondo tondo che hanno voluto festeggiare, come sempre, insieme, circondati dall’affetto di parenti e amici. "Son contento, perché c’è tanta gente a cui voglio bene" dice Paolo sorridendo. Qualche acciacco dell’età inevitabilmente c’è, ma la mente è lucidissima e anche la voglia di raccontarsi e di festeggiare, cantando "Tanti auguri a noi" e battendo le mani... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Duecento anni in due, grande festa: "Ci siamo separati solo una volta"

