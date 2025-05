Due notti di violenza Spunta anche il macete

Due notti di violenza hanno sconvolto via Cattaneo a Pisa, un tempo teatro di festeggiamenti conviviali per la Luminara. Risse, bottigliate e un giovane aggredito con calci hanno trasformato la zona in un campo di battaglia, con carabinieri e ambulanze in azione. Ogni lunedì, la città si ritrova a fronteggiare le ferite di un contesto sempre più preoccupante.

Due notti di violenza in via Cattaneo quella che "ai bei tempi" chiudeva per la Luminara per fare un banchetto festoso con tutti i residenti. Oggi lo scenario è: risse, bottigliate, un giovane preso a calci nella pancia ed al corpo, carabinieri ed ambulanze. Pisa ogni lunedì si lecca le ferite: vuoi per la malamovida vuoi per queste scene. "Viviamo dietro inferriate alle finestre e facciamo i video delle risse, dello spaccio, delle violenze" ci racconta un residente, come scriviamo anche nelle pagine nazionali. Ci mancava l’uomo di origine magrebine a bordo di un monopattino che scappa armato di un coltellaccio o macete, braccato da altri stranieri che cercano di prenderlo a bottigliate... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due notti di violenza. Spunta anche il macete

