Due livelli da sogno in centro a Milano

Scopri un'opportunità unica nel cuore di Milano: un appartamento di super lusso su due livelli, situato al tredicesimo piano e a pochi passi da Piazza Gae Aulenti. Questa esclusiva proprietà si trova in una delle aree più innovativa e in crescita della città, combinando comfort moderno e una vista mozzafiato. Un'occasione imperdibile per vivere il meglio della capitale economica italiana.

A Milano, situato a pochi passi da Piazza Gae Aulenti, una delle zone più high-tech e internazionali oltre che di grande sviluppo immobiliare e cuore finanziario della città, è in vendita questo appartamento di super lusso su due livelli. La soluzione è situata al tredicesimo piano di uno dei... 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Due livelli da sogno in centro a Milano

Cosa riportano altre fonti

La storia messa in scacco dall’amore; Com'è la villa storica da sogno Ottocentesca in vendita nel Lecchese per 19 milioni; In vendita per 14 milioni una sontuosa villa a Fiesole con vista su Firenze. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online