Due auto si scontrano frontalmente a Montichiari | morta una 45enne gravissimo l’altro conducente

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo a Montichiari, Brescia, dove due auto si sono scontrate frontalmente lungo la Fascia d'oro. Nell'impatto, una donna di 45 anni ha perso la vita, mentre l'altro conducente è ora in ospedale in condizioni gravissime. Gli aggiornamenti sulla situazione sono in corso.

Due auto si sono scontrate frontalmente lungo la Fascia d'oro di Montichiari (Brescia). Una 45enne è morta all'impatto, mentre l'altro conducente è stato portato in ospedale in condizioni critiche... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Due auto si scontrano frontalmente a Montichiari: morta una 45enne, gravissimo l’altro conducente

