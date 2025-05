Dtt la via italiana alla fusione non prima del 2050

Il progetto DTT (Divertor Tokamak Test) rappresenta la via italiana verso la fusione nucleare, promettendo di contenere plasma a temperature superiori ai cento milioni di gradi. Presentato presso ASG Superconductors, DTT è un innovativo esperimento che segna un passo significativo nella ricerca energetica, sebbene la realizzazione della fusione sostenibile non sia prevista prima del 2050. Scopriamo i dettagli di questa ambiziosa iniziativa.

Ecco Dtt. Sei metri per sei tonnellate per contenere fino a trentatré metri cubi di plasma a una temperatura stimata di oltre cento milioni di gradi. Non è fantascienza, ma la realtà del progetto, tutto italiano, Dtt, Divertor Tokamak Test, presentata ieri allo stabilimento Asg Superconductors di La Spezia. Per ora c’è un magnete, il . Dtt, la via italiana alla fusione (non prima del 2050) L'Identità... 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Dtt, la via italiana alla fusione (non prima del 2050)

