Dritan Gjika arrestato ad Abu Dhabi | colpo all’impero della mafia albanese in Ecuador

L’arresto di Dritan Gjika ad Abu Dhabi segna un duro colpo all’impero della mafia albanese in Ecuador, un paese diventato fulcro del narcotraffico internazionale. Nonostante le sue dimensioni ridotte, l’Ecuador è ora una strategica piattaforma logistica per l'esportazione di droga verso l'Europa e il Nord America, con implicazioni significative per il crimine organizzato a livello globale.

Nonostante le sue dimensioni contenute, l’Ecuador è oggi al centro del narcotraffico internazionale con il Paese che è stato trasformato in una vera e propria piattaforma logistica per l’esportazione della droga verso l’Europa e il Nord America. Dritan Gjika, ritenuto il vertice della mafia albanese del narcotraffico in Ecuador, è stato arrestato oggi ad Abu Dhab i nel corso di un’operazione congiunta coordinata dall’Unità nazionale dell’Interpol in Ecuador, in collaborazione con le controparti di Abu Dhabi ( Emirati Arabi Uniti ) e della Spagna. Il blitz è stato possibile grazie a un’attività investigativa sostenuta dallo scambio di informazioni attraverso il programma PAcCTO 2... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dritan Gjika arrestato ad Abu Dhabi: colpo all’impero della mafia albanese in Ecuador

Se ne parla anche su altri siti

Emirati Arabi, arrestato il capo della mafia albanese in Ecuador. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dritan Gjika arrestato ad Abu Dhabi: colpo all’impero della mafia albanese in Ecuador - Dritan Gjika, leader della rete mafiosa che ha trasformato l’Ecuador in una centrale logistica del narcotraffico internazionale, è stato arrestato ad Abu Dhabi. Il Paese andino, schiacciato tra Colomb ... 🔗Lo riporta panorama.it

Goditet rrjeti shqiptar i kokaines nga Amerika Latine |Lajme-News