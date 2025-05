Drammatico incidente muore motociclista 26enne

Un tragico incidente ha segnato la serata di lunedì 26 maggio a Foligno, lungo la vecchia statale 77, dove un motociclista di 26 anni ha perso la vita. Nonostante i rapidi interventi dei soccorritori, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. La comunità locale è in lutto per una giovane vita spezzata in un attimo.

Drammatico incidente lungo al vecchia statale 77 nella tarda serata di lunedì 26 maggio nel comune di Foligno, tra Colle San Lorenzo e Belfiore. Un motocliclista 26enne del posto è morto. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di soccorso: per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. La dinamica... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Drammatico incidente, muore motociclista 26enne

Approfondimenti da altre fonti

Schianto devastante in autostrada, la moto contro la Porsche Cayenne: un morto sul colpo e 4 feriti; Motociclista investe un pedone e muore nell’impatto; ?? La moto contro la Porsche, muore a 30 anni: ci sono anche 4 feriti; Monticelli, tragico scontro tra auto e moto a Corte Secca: muore una donna. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tragedia in tangenziale a Messina: muore motociclista, traffico paralizzato per ore. Chi era la vittima - Grave incidente nella galleria Baglio 1 della tangenziale di Messina: morto Thamel Shivantha, 39 anni. Coinvolte anche tre auto, sequestrate insieme alla moto della vittima. Lunghi disagi al traffico, ... 🔗Scrive fanpage.it

Ancora un tragedia sulle strade piacentine, muore motociclista 56enne - E' accaduto a San Nazzaro di Monticelli, nel Piacentino, nel primo pomeriggio del 26 maggio lungo Circovallazione Nuova sulla Statale 10. La vittima è Davide Quercioli, 56 anni, o riginario di ... 🔗Secondo rainews.it

Incidente mortale sulla statale 121: motociclista perde la vita vicino a Misterbianco - Incidente mortale nella notte sulla statale 121 tra Catania e Paternò: un motociclista è morto schiantandosi contro guardrail a Misterbianco ... 🔗Scrive 41esimoparallelo.it