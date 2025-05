Drammatico incidente domestico | un uomo di 88 anni è stato trovato morto in un pozzo Inutili i tentativi di soccorso La tragedia a Vicalvi

Una tragedia ha colpito la comunità di Vicalvi, in provincia di Frosinone, dove un uomo di 88 anni è stato rinvenuto morto in un pozzo presente nel suo terreno. I tentativi di soccorso sono stati inutili, suscitando sgomento e tristezza tra i residenti, sconvolti dalla drammaticità dell'incidente domestico avvenuto nella tarda mattinata di ieri.

L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando i familiari dell'uomo hanno cominciato a preoccuparsi per la sua assenza e hanno avviato le ricerche.