Dramma a Salerno uomo trovato morto vicino ad un torrente | si indaga

Questa mattina, un dramma si è consumato a Salerno, dove un uomo è stato rinvenuto senza vita nei pressi del torrente Rumaccio, in via Paradiso di Pastena. Sul luogo della scoperta sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i carabinieri, avviando le indagini per chiarire le circostanze della morte.

Dramma, questa mattina, in via Paradiso di Pastena (la strada che da Torrione Alto conduce allo svincolo della Tangenziale di Pastena) a Salerno, dove un uomo è stato trovato morto in un terreno nei pressi dell'alveo del torrente Rumaccio. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri...

