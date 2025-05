Dragons su la testa Banchelli | Colpa mia

In una certezza di responsabilità, Coach Edo Banchelli affronta il ko delle Toscanini in gara-1 di finale contro San Vincenzo. Riconosce le sue mancanze nella gestione della squadra e delle rotazioni durante il cruciale terzo quarto, trasmettendo umiltà e determinazione nel migliorare per il prosieguo della competizione.

"Mi assumo tutte le responsabilità perché non sono stato bravo a gestire la squadra e le rotazioni nel momento di difficoltà del terzo quarto". Coach Edo Banchelli non si nasconde dopo il kappaò subito alle Toscanini in gara-1 di finale contro San Vincenzo. Recita il mea culpa, mettendo al riparo i suoi Dragons che domani sera saranno chiamati all’impresa per restare nella serie di finale. In gara-2 non ci sarà infatti appello: con una vittoria si va alla bella, con una sconfitta la stagione si concluderà qui. "Abbiamo subìto la loro fisicità – spiega Banchelli – e ci siamo affidati troppo alle individualità, costruendo tanti tiri dalla bassa percentuale e abbiamo mosso poco la palla... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dragons, su la testa. Banchelli: "Colpa mia"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dragons, su la testa. Banchelli: Colpa mia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dragons, su la testa. Banchelli: "Colpa mia" - Coach Edo Banchelli non si ... la prestazione dei Dragons. "Gli arbitri hanno applicato il regolamento alla mano – afferma il coach – sul contropiede di Manfredini che dopo essere stato colpito ha ... 🔗Segnala lanazione.it

Dragons Prato pronti per la semifinale playoff contro Sancat - Domenica sarà già tempo di gara-1 per i Dragons Prato, che si ritroveranno ... E gli uomini di coach Edo Banchelli avranno di nuovo il fattore campo dalla loro. La prima partita della serie ... 🔗msn.com scrive

Dragons, debutta il nuovo coach Banchelli. Massai amaro: "A Prato sognare è difficile" - Arriva subito il giorno del debutto per il nuovo allenatore dei Dragons Prato, Edoardo Banchelli. Smessi i panni del giocatore, oggi il sostituto di Pinelli sarà in panchina nelle vesti di coach ... 🔗Scrive msn.com