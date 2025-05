Dragon Trainer il regista è preoccupato per la reazione dei fan | Devo convincerli che ne valeva la pena

Dean DeBlois, regista della celebre saga "Dragon Trainer", esprime la sua preoccupazione per la risposta dei fan alla prossima versione live action del film. Con anni di esperienza alle spalle, DeBlois si sente in dovere di convincere il pubblico che il progetto merita attenzione e sarà all'altezza delle aspettative. Scopriamo le sue riflessioni e le sfide di portare un mondo animato sul grande schermo in modo innovativo.

Dean DeBlois è in ansia per il responso che potrebbe arrivare dagli appassionati del film animato sulla versione live action. Nonostante sia ormai un veterano della regia, Dean DeBlois ha ammesso di aver provato preoccupazione per la possibile reazione dei fan alla versione live action di Dragon Trainer. Dopo aver lavorato a Lilo & Stitch e alla trilogia animata di Dragon Trainer per la DreamWorks, DeBlois ha deciso di proporre sul grande schermo un remake del primo film della saga. La preoccupazione di Dean DeBlois per i giudizi del pubblico sul remake di Dragon Trainer Il regista è tornato a lavorare al franchise basato sui libri di Cressida Cowell, per scrivere e dirigere la versione live action, che uscirà nelle ... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dragon Trainer, il regista è preoccupato per la reazione dei fan: "Devo convincerli che ne valeva la pena"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dragon Trainer, il regista era preoccupato per la reazione dei fan al live-action - Dean DeBlois, regista del live-action di Dragon Trainer, ha rivelato che era preoccupato della reazione dei fan verso il film. 🔗msn.com scrive

Dragon Trainer, il regista è preoccupato per la reazione dei fan: "Devo convincerli che ne valeva la pena" - Nonostante sia ormai un veterano della regia, Dean DeBlois ha ammesso di aver provato preoccupazione per la possibile reazione dei fan alla versione live action di Dragon Trainer. Dopo aver lavorato a ... 🔗Come scrive msn.com

Dragon Trainer, il regista fa sognare i fan: in arrivo nuovi remake e spin-off originali? - I fan della saga animata originale di Dragon Trainer potrebbero presto ritrovarsi con tantissimi nuovi film live-action! 🔗cinema.everyeye.it scrive

Desperate and scavenging trash to survive, he gains powers and riches—rises as the Junk King!