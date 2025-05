Dragaggi via alle analisi I fanghi del porto spezzino nella nuova diga di Genova

Le analisi sui fanghi del porto spezzino, in vista del dragaggio della nuova diga di Genova, segnano un'importante svolta per un progetto finora solo abbozzato. Con una determina che prevede un impegno economico di oltre ventimila euro, le autorità avviano i primi passi formali per valutare i rischi associati a questa operazione, facendo sperare in un progresso concreto per il terzo bacino.

Il primo ’segnale’ di un progetto rimasto finora solo sulla carta e nelle dichiarazioni delle autorità è arrivato ieri. Una determina, con tanto di impegno economico di poco superiore ai ventimila euro, per dare corso alle analisi di rischio. Arrivano i passi formali per il dragaggio del terzo bacino e del canale di accesso al porto della Spezia: attività che, in linea con quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto legge 153 del 2024 – poi convertito in legge alla fine del dicembre scorso – vedranno i sedimenti provenienti dai fondali spezzini diventare materiale per il riempimento dei cassoni della costruenda nuova diga foranea del porto di Genova... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dragaggi, via alle analisi. I fanghi del porto spezzino nella nuova diga di Genova

