Dove può arrivare Giulio Pellizzari | Tiberi vicino la scalata continua

Giulio Pellizzari Tiberi continua a stupire nel Giro d’Italia 2025, scalando dalle diciottesima alla nona posizione dopo la sedicesima tappa a San Valentino (Brentonico). Grazie a una performance straordinaria, ha infiammato le speranze dei tifosi italiani, desiderosi di un nuovo eroe nel mondo del ciclismo. Scopriamo insieme se il giovane talento riuscirà a mantenere questo slancio tra le sfide del Giro.

Era diciottesimo prima del via odierno, è nono dopo l’arrivo della sedicesima tappa sul traguardo di San Valentino (Brentonico): Giulio Pellizzari ha illuminato la frazione del Giro d’Italia 2025 e ha fatto sognare sicuramente i tifosi azzurri che sperano di trovare finalmente un uomo che riporti il Bel Paese nei piani alti di una corsa a tappe. Ora che in casa Red Bull – BORA – hansgrohe non c’è più il primo capitano, Primoz Roglic, costretto al ritiro dopo una Corsa Rosa di sofferenza, il classe 2003 è un battitore libero che può togliersi le sue soddisfazioni. Per le prime due settimane, infatti, il marchigiano, è stato costretto a fare da spalla allo sloveno anche nei momenti di difficoltà, perdendo diversi minuti in classifica generale... 🔗 Leggi su Oasport.it