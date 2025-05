Dove finiscono i sogni? | firmacopie di Jacopo Sol al Porto Bolaro Shopping Center

Appassionati di musica, preparatevi! Jacopo Sol, giovane talento di Amici 2025, sarà al Porto Bolaro Shopping Center per un imperdibile firmacopie del suo nuovo album "Dove finiscono i sogni?". Un'occasione unica per incontrare il vostro artista preferito e celebrare il suo ultimo progetto discografico. Non mancate!

Grande appuntamento per tutti gli appassionati di musica e i fan di Jacopo Sol! Il giovane artista, tra i protagonisti di Amici 2025, sarà ospite al Porto Bolaro Shopping Center per un esclusivo firmacopie in occasione dell’uscita del suo ultimo progetto discografico, "Dove finiscono i sogni?"... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "Dove finiscono i sogni?": firmacopie di Jacopo Sol al Porto Bolaro Shopping Center

