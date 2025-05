Dove finirà la stella di al-Nassr davanti alla Coppa del Mondo del Club dell’estate?

Cristiano Ronaldo ha recentemente suscitato interesse e speculazioni riguardo al suo futuro al al-Nassr, con dichiarazioni che insinuano una possibile fine della sua avventura in Arabia Saudita. Questo articolo esplorerà le implicazioni di queste affermazioni in vista della Coppa del Mondo per club del 2025 e le possibili destinazioni dell'icona portoghese nel prossimo capitolo della sua carriera.