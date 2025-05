doppio gioco tutti i personaggi

Alessandra Mastronardi torna su Canale 5 con "Doppio Gioco", una coinvolgente spy story che la vede protagonista, a fianco di Max Tortora e Domenico Diele. Dopo anni lontana dalla rete che l’ha consacrata con "I Cesaroni", l'attrice riporta sullo schermo la sua versatilità in un intrigante gioco di inganni e misteri. Scopriamo insieme i dettagli di questo attesissimo ritorno.

Erano anni che Alessandra Mastronardi non tornava "a casa", ovvero a Canale 5, rete che le ha regalato la grande popolarità con I Cesaroni. Lo fa come protagonista di Doppio Gioco, una spy story che vedrà al suo fianco Max Tortora insieme a Domenico Diele – che ha da poco finito di girare la terza stagione di Blanca – e Kyshan Wilson, che il pubblico televisivo ben conosce per averla vista interpretare Kubra dalla seconda alla quarta stagione di Mare Fuori. Conosciamo tutti i loro personaggi. Alessandra Mastronardi è Daria. Daria, già orfana di madre, perde anche il padre quando è solo una bambina...