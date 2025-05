DOPPIO GIOCO | SU CANALE 5 ALESSANDRA MASTRONARDI RIESCE A LEGGERE LE PERSONE

Da martedì 27 maggio, Canale 5 presenta "Doppio gioco", una nuova serie con Alessandra Mastronardi, che segna il suo atteso ritorno alla serialità Mediaset. In questo avvincente thriller psicologico, l'attrice dimostra la sua straordinaria abilità nel leggere le persone, mentre il cast include talenti come Max Tortora, Simone Liberati e Domenico Diele. Sintonizzati per quattro serate ricche di mistero e tensione.

Da martedì 27 maggio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie "Doppio gioco" che vede protagonisti Alessandra Mastronardi, al suo ritorno alla serialità targata Mediaset. Nel cast Max Tortora, Simone Liberati e Domenico Diele. La fiction, articolata in quattro prime serate e prodotta da RTI e Fabula Pictures, con la regia di Andrea Molaioli, racconta la storia di Daria (Alessandra Mastronardi), una giovane donna dotata di un'abilità speciale. Riesce a 'leggere' le persone. Un talento trasmessole dal padre, morto in un tragico incidente quando lei era solo una bambina, che le ha insegnato a osservare e interpretare comportamenti e segnali attraverso il gioco del poker...

Doppio gioco - Da martedì 26 maggio, in prima serata su Canale 5