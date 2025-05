DOPPIO GIOCO | SU CANALE 5 ALESSANDRA MASTRONARDI RIESCE A LEGGERE LE PERSONE

Dal 27 maggio, "Doppio Gioco" debutta su Canale 5, con Alessandra Mastronardi nel ruolo di una protagonista capace di leggere le persone. Questa nuova serie, composta da quattro episodi in prima serata, promette suspense e colpi di scena, arricchita dalle interpretazioni di un cast di talenti, tra cui Max Tortora, Simone Liberati e Domenico Diele. Un ritorno emozionante della Mastronardi nel panorama della fiction Mediaset!

Da martedì 27 maggio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Doppio gioco” che vede protagonisti Alessandra Mastronardi, al suo ritorno alla serialità targata Mediaset. Nel cast Max Tortora, Simone Liberati e Domenico Diele. La fiction, articolata in quattro prime serate e prodotta da RTI e Fabula Pictures, con la regia di Andrea Molaioli, racconta la storia di Daria (Alessandra Mastronardi), una giovane donna dotata di un’abilità speciale. Riesce a ‘leggere’ le persone. Un talento trasmessole dal padre, morto in un tragico incidente quando lei era solo una bambina, che le ha insegnato a osservare e interpretare comportamenti e segnali attraverso il gioco del poker... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - DOPPIO GIOCO: SU CANALE 5 ALESSANDRA MASTRONARDI RIESCE A “LEGGERE” LE PERSONE

